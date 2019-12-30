‘Burada olduğum için şanslıyım’

ONUR DİNÇER

Kayserispor karşısında attığı iki golle ligdeki gol sayısını 12’ye yükselten Alexander Sörloth, farklı galibiyetin de mimarı oldu. Trabzonspor’da sezona damga vuran isim olan Norveçli santrfor, ülkesinin basınına değerlendirmede bulundu, hücumu düşünen bir takım olmalarının kendisini skorer hale getiren ana faktör olduğunu söyledi.



24 yaşındaki futbolcu, “İyi bir takımız, iyi futbol oynuyor, iyi işler yapıyoruz. Hücumu seven bir ekibiz, sürekli atak yapmayı düşünüyor, pek çok pozisyon buluyoruz. Bir forvet olarak böyle bir mentaliteye sahip bir takımda oynadığım için şanslıyım. Böylece ceza sahası içerisinde daha iyi pozisyon alabiliyor, daha etkili oluyorum. Crystal Palace Premier Lig’in az gol atan takımlarındandı. Şimdi ligin büyük bir takımında oynamanın getirdiği farklılıklar bunlar” dedi.

Daniel Sturridge ile iyi bir uyum yakalayan ve gol yollarında sıkça ortak işler yapan genç futbolcu bu konuyla ilgili, “Sturridge ile çok iyi anlaşıyoruz. Sahada birbirimizi çok kolay buluyoruz. Topu ayağıma aldığımda kafamı kaldırıp onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü ceza sahası dolaylarında pozisyonunu almış beklemekte olacağını biliyorum. İyi bir kontağımız var” değerlendirmesinde bulundu.



Sörloth sözlerini şöyle tamamladı: “Trabzonspor’da olmaktan mutluyum ve futbol hayatımı burada sürdürmekten keyif alıyorum. Basından gördüğüm kadarıyla oynadığım futbol da beğeniliyor. Burada yaşamak da hoşuma gidiyor. Zaten nerede yaşarsam yaşayayım benim için bir problem yok.”

9 sezonun en iyisi

İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında aldığı galibiyet ile ligin ilk devresini 32 puanla kapatan Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla en başarılı sezonunu yaşıyor. Öte yandan bordo-mavililer kapanışı da güzel yaptı. İstiklal Mobilya Kayserisporu 6-2 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig’de 120 maç sonra bir müsabakada 6 gole ulaştı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi taraftarına da güzel bir galibiyet hediye etmiş oldu.