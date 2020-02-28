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HaberlerBeşiktaş Haberleri Burak Yılmaz: "Bir ölürüz, bin doğarız"
28.02.2020 - 22:25 | | Skorer-AA

Burak Yılmaz: "Bir ölürüz, bin doğarız"

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcüsü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin golcüsü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık"
"Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı."

"Bir ölürüz, bin doğarız"
"Şunu unutmasınlar; Biz kalleşlikler karşısında tek yürek olabilen bir ülkeyiz. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Bunu unutmasınlar. Biz bir bütünüz."

Burak Yılmaz, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir günde kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyemeyeceğini belirtti. 

Alanyaspor taraftarlarına da teşekkür eden Burak, "Bugün Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hiç fark etmeksizin sahada bir bütündük. Bir pankart asılmıştı, ısınmada onu gördük: 'Bir ölür, bin diriliriz' diye. Böyle bir ülke olduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ateşin düştüğü yeri yaktığını anlatan vurgulayan Burak, böyle bir günde kendilerinin de içinin yandığını kaydetti. Söylenecek çok şeyin olmadığını dile getiren Burak Yılmaz, "Devlet büyüklerimiz, devletimiz bir şey isterse maddi manevi, ne istiyorsa yapmaya hazırız. Bugün Süper Lig oyuncuları birbirimizle konuştuk. Herkes çok üzgün. Sayın Başkanımız Nihat Özdemir bizimle oldu. Aradı, destek oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Çok söylenecek şey yok. Üzüntülüyüz." diye konuştu.

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