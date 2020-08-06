06.08.2020 - 07:00 |
Burak Yılmaz, Lille’de ilk maçına çıktı
Fransız ekibi Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, Royal Mouscron ile oynanan hazırlık maçında yeni kulübünün formasını ilk kez giydi
Beşiktaş’tan geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde Fransız ekibi Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, yeni kulübünün formasını ilk kez dün Royal Mouscron ile oynadıkları hazırlık maçında giydi. Golcü futbolcu, Belçika ekibi Mouscron’un 1-0 kazandığı karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaptı. Lille’de top koşturan bir başka milli oyuncu Yusuf Yazıcı da Burak gibi oyuna sonradan dahil oldu.