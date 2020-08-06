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06.08.2020 - 07:00 |

Burak Yılmaz, Lille’de ilk maçına çıktı

Fransız ekibi Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, Royal Mouscron ile oynanan hazırlık maçında yeni kulübünün formasını ilk kez giydi

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Beşiktaş’tan geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde Fransız ekibi Lille’e transfer olan Burak Yılmaz, yeni kulübünün formasını ilk kez dün Royal Mouscron ile oynadıkları hazırlık maçında giydi. Golcü futbolcu, Belçika ekibi Mouscron’un 1-0 kazandığı karşılaşmanın ikinci yarısında görev yaptı. Lille’de top koşturan bir başka milli oyuncu Yusuf Yazıcı da Burak gibi oyuna sonradan dahil oldu.

Burak Yılmaz, Lille’de ilk maçına çıktı

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