Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Burak Yılmaz ve Dorukhan'dan sürpriz hamle! TFF'den sildirdiler...
25.05.2020 - 11:21 | | FANATİK

Burak Yılmaz ve Dorukhan'dan sürpriz hamle! TFF'den sildirdiler...

Beşiktaş ile Nejdet Ergezen arasında kısa süre önce yaşanan sıkıntı sonrası Dorukhan Toköz ve Burak Yılmaz Ergezen ile yolları ayırdı.

ABONE OL

Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'den flaş değişiklik kararı. Beşiktaş ile menajeri arasında yaşanan sıkıntı sonrası Dorukhan Toköz temsilcisi Nejdet Ergezen ile yolları ayırdı.

TFF'de Nejdet Ergezen'in ismi kalkarken henüz Dorukhan'ın yeni menajeri netleşmedi ancak yıldız futbolcunun Ahmet Bulut ile el sıkıştığı iddia ediliyor.

Burak Yılmaz da ismi sildirdi...
Beşiktaş ile Nejdet Ergezen arasında yaşanan sıkıntı sonrası Burak Yılmaz Ergezen'in kendi menajeri olmadığını Ali Egesel ve Ogan Tarhan ile çalıştığını belirtmişti. Burak Yılmaz da Nejdet Ergezen'in futbolcusu görünmek istemediği için adını TFF'deki sayfasından kaldırttı.

Burak Yılmaz'ın TFF sayfasının eski ve yeni hali...

Burak Yılmaz ve Dorukhandan sürpriz hamle TFFden sildirdiler...

 Burak Yılmaz ve Dorukhandan sürpriz hamle TFFden sildirdiler...

Burak Yılmaz ve Dorukhandan sürpriz hamle TFFden sildirdiler...

Beşiktaşlı yıldızlar Boateng ve Ljajic'ten barbekü keyfi...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alanyasporlu Fernandes, Başakşehir ile anlaştı

Alanyasporlu Fernandes, Başakşehir ile anlaştı

İsviçre'de ligler seyircili başlayacak

İsviçre'de ligler seyircili başlayacak

Lucescu'dan itiraf! Teklif aldım...

Lucescu'dan itiraf! Teklif aldım...

Alfredo Alvarez: Ligler iptal edilsin diye korona vakası uydurdular

Alfredo Alvarez: Ligler iptal edilsin diye korona vakası uydurdular

Sıradaki Haber