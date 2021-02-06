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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber!
06.02.2021 - 09:28 | | Fotomaç

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber!

Fransız ekibi Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, takımın gol yükünü çeken milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlığının bulunduğunu açıkladı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Teknik direktör Christophe Galtier, basın toplantısında yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'ın pazar günü oynayacakları Nantes maçında forma giyemeyeceğini duyururken, bileğinden sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın ise durumunun belirsiz olduğunu dile getirdi.

Galtier açıklamasında şöyle konuştu:

Burak, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Onu, çarşamba günü kupada oynayacağımız Dijon maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Yusuf ise bugünkü idmana çıkmadı. Yarınki antrenmana katılırsa son kararımızı maç günü vereceğiz.

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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcıdan kötü haber

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