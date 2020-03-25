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25.03.2020 - 15:25 |

Burak Yılmaz'dan anlamlı paylaşım! Terim, Albayrak...

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, corona virüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, Twitter hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burak Yılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı corona virüsü açıklaması şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.

Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.

Biz millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."

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