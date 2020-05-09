09.05.2020 - 23:00 |
Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı! "Bir sen eksiktin"
Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Burak Yılmaz'dan paylaşım geldi.
Koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş Kulübü, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını duyurdu.
"Bir sen eksiktin"
Corona virüsü salgınının takımda görülmesinin ardından kaptan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Burak Yılmaz paylaşımına "Bir sen eksiktin" açıklamasını ekledi.