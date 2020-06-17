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HaberlerBeşiktaş Haberleri Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret
17.06.2020 - 07:41 | | İHA

Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret
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Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray'dan eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, 'Kardeşim' notunu ekledi.

Burak Yılmazdan Musleraya ziyaret

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi

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