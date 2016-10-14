"Burak'a 467 bin lira prim verdik"

Yıldırım Demirören, Milli Takımda prim kavgasının olmadığını söyledi, “Hocamızla takım kaptanımız prim konuşabilir. Burada en yanlış olan şey yerdi, seyircilerin önünde antrenman sahasında. Zaten bir hata yapıldıysa bunu kendi içimizde düzeltirdik” dedi.

Demirören, Burak Yılmaz’ın “1 lira prim almadım” açıklamalarına da yanıt verdi. Demirören, “Burak oynadığı maçlarda 467 bin lira prim aldı, son 2 maçın primini almadı. Çünkü oynamadı. Dekontları da bende. Bizde kayıtlı. Bunlar hep yanlış yerlere gidecek şeyler. Bu oyunlara sevgili kardeşlerim gelmesinler. Burası milli takım. Prim kavgası olmadı, elenmelerine rağmen ben primlerini ödedim” diye konuştu.

Kimsenin beklemediği halde geçen sene Türkiye’nin EURO 2016’ya katıldığını vurgulayan Demirören, “Herkes eleştiriyordu. Takıma 500 bin prim verildi. Çok ya da az tartışılır. 2008’de bütçenin % 6-7’si prim diye dağıtılırdı. Bu ülke Hiddink’lere 8 milyon euro verdi. Verilebilir, o günkü federasyon bunu takdir etmiş. Bu paralar Türkiye’de misli misli verildi. Diğer taraftan Ekim ayında primlerin rakamı belliyken bugün neden yine bunlar tartışılıyor?” yorumunu yaptı.

Primin başarının ödülü olduğunu vurgulayan Demirören, “Bu bir alışkanlık olmuş. Biz hayatımızda 3 kez Avrupa Şampiyonası’na gittik. Vermeyen ülkeler her zaman katılıyor. Her turnuvaya katılan milli takım yaratalım. Önce bir katılalım. Avrupa Şampiyonası’na gittik, herkes şampiyonluk bekliyor. İngiltere’den, İspanya’dan, Almanya’dan da bekliyorlar” ifadelerini de kullandı.

‘Bundan sonra katılıma prim’

Milli takımda çokça konuşulan prim sistemini de değerlendiren Demirören şunları söyledi: “Portekiz galibiyet alamadan gruptan çıktı. şampiyon oldu. Biz galibiyet aldık gruptan çıkamadık kimse Portekiz’e şanslı demedi. Avrupa şampiyonasıında yüzde 30 havuza atıp, kalanını başarıya göre verecektik. O günkü Türkiye milli takımı beklenmedik bir şekilde son anda anda turnuvaya katılınca arkadaşlara 500 bin TL verdik. Bu rakam tartışılır, fazlaydı değildi. O gün bize yaşattıkları mutluluk buna değerdi.

Şimdi prim sistemi değişti. Katılırlarsa prim alacaklar. FIFA’dan gelecek paranın belli bir yüzdesini vereceğiz. Bu ülke Hiddinklere 8 milyon euro verildi. Yanına Oğuzları yardımcıları koyun bu ülkede 15 milyon euro maaş verildi. Milli oyuncuya prim verilir mi onu tartışalım. Gerekirse prim vermeyelim ben buna da varım. Biz hayatımızda 3 kere şampiyonaya gittik. vermiyor dediğimiz ülkeler her sene şampiyonaya katılıyorlar. Fatih hocamızla da bunu konuşuyoruz. Biz önce her turnuvaya katılalım.”