Burhan Felek Atletizm Stadı açılıyor! (CANLI)

İstanbul'un simge spor tesislerinden olan ve yenileme çalışmaları sona eren Burhan Felek Atletizm Stadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açılıyor.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları;

Sporcunun ve gençlerin en büyük destekçisi olan, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde süregelen spor devrimlerimize ara vermeden devam etmenin gururunu yaşıyoruz.

Bugün İstanbul'umuzun sembol mekanlarından birini tekrar hizmete açmanın sevincini, onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılış töreninde konuşma yapıyor.

"Yaptığımız yatırımlarla ülke çapında 12 olan atletizm pisti sayısı bugün itibari ile 56'ya çıktı. Burhan Felek Tesisleri, haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir.

Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor alanında da gözde hale getiriyoruz.

Tesisleşme hamlesiyle Türkiye, her türlü spor organizasyonunda öne çıkan ve takip edilen ülke haline geldi.

Şimdi yeni bir proje başlatıyoruz. Ülkemizin her bir köşesine 10 bin pota yerleştiriyoruz.

Üst üste 3 kez EuroLeague'de en değerli oyuncu seçilen Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık, 3 gün önce imzayı attım. Shane Larkin ile birlikte artık 12 Dev Adamımız sahaya daha güçlü bir şekilde çıkacak.

Açılışı yapılan Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nin özellikleri

İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklerde olacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de olacak.

Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.

Farklı branşlara da hizmet verecek

Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da bulunuyor.

Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alacak.

Burhan Felek Atletizm Stadı, 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verecek.