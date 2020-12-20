20.12.2020 - 15:47 | | BURSA (AA) -
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ali İhsan Gözü
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Ghafour, Melo, Berkan Eryüz, Murathan Kısal (Çağatay Durmuş, Ramazan Serkan Kılıç, Boğaçhan Zambak, Berk Dilmenler, Anıl Tokat)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Melih Sıratca, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)
Setler: 25-23, 23-25, 19-25, 14-25
Süreler: 119 dakika (30, 34, 28, 27)