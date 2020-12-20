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20.12.2020 - 15:47 | | BURSA (AA) -

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ali İhsan Gözü

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Kaya, Husaj, Ghafour, Melo, Berkan Eryüz, Murathan Kısal (Çağatay Durmuş, Ramazan Serkan Kılıç, Boğaçhan Zambak, Berk Dilmenler, Anıl Tokat)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Torres, Doğukan Ulu (Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Melih Sıratca, Murat Yenipazar, Selim Kalaycı)

Setler: 25-23, 23-25, 19-25, 14-25

Süreler: 119 dakika (30, 34, 28, 27)

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

 

 

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