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16.11.2020 - 15:33 | | Barış Yalım BURSA (İHA) -

Bursaspor, 20 yaşın altında 11 futbolcusuna şans verdi

TFF 1. Lig’de transfer tahtasını açamayan Bursaspor, geride kalan 9 maçta, 20 yaşın altında 11 futbolcuya şans verdi. Genç isimler toplam 2 bin 189 dakika sahada kaldı.

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TFF 1. Lig’in önemli ekiplerinden Bursaspor, alt yapısının gücüyle ayakta durmaya çalışıyor. Bu sezon transfer tahtasını açamayan ve yoluna genç isimlerle devam eden yeşil beyazlı kulüp, 20 yaşın altındaki futbolcularına da oldukça güveniyor.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 9 haftası geride kalan ligde, 20 yaşın altındaki 11 futbolcusuna şans tanıdı. Bu isimlerin başında ise 18 yaşındaki Ali Akman geliyor. Genç futbolcu, 772 dakika sahada kalırken, 7 kez de rakip ağları havalandırdı.

Takımına 3 golle katkı sağlayan Batuhan Kör de 316 dakika şans buldu. Bu ikiliyi, Ozan İsmail Koç (245 dk.), Tuğbey Akgün (214 dk.), Kerem Şen (176 dk.), Ertuğrul Kurtuluş (135 dk.), Eren Güler (102 dk.), Vefa Temel (90 dk.), Abdullah Tazgel (76 dk.), Kerem Kök (34 dk.) ve Berat Altındiş (29 dk.) takip etti. Genç isimler toplam 2 bin 189 dakika sahada kaldı.

Bursaspor, 20 yaşın altında 11 futbolcusuna şans verdi

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