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19.06.2020 - 17:08 | | BURSA (İHA) -

Bursaspor 97 gün sonra sahaya çıkıyor

Bursaspor, pandemi dolayısıyla futbola verilen aranın ardından tam 97 gün sonra yeşil sahaya ayak basacak.

Bursaspor 97 gün sonra sahaya çıkıyor
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Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın saat 17.30'da deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak.

En son 14 Mart'ta Boluspor ile oynanan karşılaşmada sahaya çıkan yeşil-beyazlılar, 97 gün sonra Ankara ekibi karşısında 3 puan arayacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, sabah saatlerinde Ankara'ya hareket etti.

 

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