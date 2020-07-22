Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği play-off eşleşmelerinde ilk maçlar bu akşam oynanacak. Bursaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken Fatih Karagümrük ise Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelelerin başlamasına sauyılı saatler kala Bursaspor-Adana Demirspor maçının yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF İLK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Çağlar Şahin, Shehu, Diarra, Anıl, Krem Can, Burak Kapacak, Aykut Akgün, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Traore, Seleznyov.

Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Sinan, Traore, Erkan Zengin, Kosecki, Tavfik Altındağ, Pa Dippa.