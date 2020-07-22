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Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
22.07.2020 - 11:32 |

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belli olacağı play-off eşleşmelerinde ilk maçlar bu akşam oynanacak. Bursaspor play-off eşleşmesinin ilk maçında avantajlı skoru elde edip Adana'da işi bitirmenin hesaplarını yaparken Adana Demirspor ise deplasmanda oynanacağı ilk maçtan avantaj elde edip kendi sahasında oynayacağı müsabakaya avatanjlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
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Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği play-off eşleşmelerinde ilk maçlar bu akşam oynanacak. Bursaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken Fatih Karagümrük ise Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelelerin başlamasına sauyılı saatler kala Bursaspor-Adana Demirspor maçının yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF İLK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bursaspor: Çağlar Şahin, Shehu, Diarra, Anıl, Krem Can, Burak Kapacak, Aykut Akgün, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Traore, Seleznyov.

Adana Demirspor: Vedat, Tarık, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Sinan, Traore, Erkan Zengin, Kosecki, Tavfik Altındağ, Pa Dippa.

Özel Röportaj Saffet Akbaş 3. Bölüm
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