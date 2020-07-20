Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor evinde yenilmiyor
20.07.2020 - 12:27 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor evinde yenilmiyor

Bursaspor, TFF 1’inci Lig’in normal sezonunu ilk 5’te bitiren ekiplerin tamamını iç sahada yendi. Bursa temsilcisi, Play-Off ilk maçında ise Adana Demirspor’u sahasında ağırlayacak.

Bursaspor evinde yenilmiyor
ABONE OL

Süper Lig umutlarını Play-Off maçlarına erteleyen Bursaspor, gözünü Adana Demirspor maçına çevirdi. 22 Temmuz Çarşamba günü, saat 21.00’de oynanacak olan mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursa temsilcisi, kazanarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Bu zorlu randevu öncesinde maçı yönetecek hakemler de açıklanırken, deneyimli hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.

Bursaspor evinde yenilmiyor

5'TE 5 YAPTI
TFF 1’inci Lig’in normal sezonunu 6’ncı sırada bitirerek Play-Off’a katılma hakkı kazanan Bursaspor, lig sıralamasının ilk 5’inde yer alan ekiplere karşı evinde oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Normal sezonun ardından Süper Lig’e yükselen Hatayspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 yenen Bursa temsilcisi; Adana Demirspor, Akhisarspor ve Fatih Karagümrük karşısında da yine 2-1’lik skorlarla galibiyete uzandı.
EVİNDE ETKİLİ
Sezonu ilk 5’te tamamlayan 5 ekibi de evinde yenen Bursaspor, böylelikle iç sahadaki gücünü de gösterdi. Sezon genelinde de Bursa ekibi, iç saha performansında 3’üncü sırada yer aldı. Buna göre; evinde 17 lig maçına çıkan Bursa temsilcisi, bu maçların 10’unu kazandı, 5’inde berabere kaldı ve 2 kez de mağlup oldu. Ayrıca evinde 25 gol atan Bursaspor, kalesinde ise 16 gol gördü. Adana Demirspor ise topladığı 29 puanla en iyi deplasman grafiğine imza atan takım oldu.
DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF
Bursaspor, ilk 5 sıradaki ekiplerle deplasmanlarda oynadığı maçlarda ise dilediği sonuçları alamadı. Hatayspor’a 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-1, Adana Demirspor’a 4-1 ve Fatih Karagümrük’e de 3-1 kaybeden Bursa temsilcisi, yalnızca Akhisarspor’u deplasmanda 2-1 yendi. Bu görüntüsüyle iç sahadaki Adana Demirspor maçı, Bursaspor için daha da önem kazanıyor. Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Skorer Mutfak | 20 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bursaspor evinde yenilmiyor
    Bursaspor evinde yenilmiyor
  2. Başakşehir şampiyon oldu Mehmet Topal tarih yazdı
    Başakşehir şampiyon oldu Mehmet Topal tarih yazdı
  3. Halkbank, Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti
    Halkbank, Ediz Kaan Fırıncıoğlu'nu transfer etti
  4. Kritik galibiyetler Konyaspor'u ligde tuttu
    Kritik galibiyetler Konyaspor'u ligde tuttu
  5. Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas vefat etti
    Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas vefat etti  



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı

TFF 1. Lig'de Altaylı Marco Paixao, gol krallığını bırakmadı

Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık

Fenerbahçe'den tarihi başarısızlık

Erzurumspor'da Emrah Başsan rüzgarı! İlginç tesadüf...

Erzurumspor'da Emrah Başsan rüzgarı! İlginç tesadüf...

Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Şampiyonluğu hak ettik"

Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Şampiyonluğu hak ettik"

Sıradaki Haber