Bursaspor, ikinci yarÄ±larla zirveden uzaklaÅŸtÄ±

TFF 1'inci Lig'de bu sezon istikrarsÄ±z bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§izen Bursaspor Ã¶zellikle maÃ§larÄ±n ikinci yarÄ±larÄ±nda zorlanÄ±yor. Geride kalan 11 haftalÄ±k dilimdeÂ 19 puan kaybÄ± yaÅŸayan Bursa temsilcisi, kazanamadÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok mÃ¼cadelede benzer senaryolarla puanlardan oldu. 5 kez sahadan yenilgi ile ayrÄ±lan yeÅŸil-beyazlÄ±lar, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n tamamÄ±nda ikinci yarÄ±larda kalesinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ goller sonucu maÄŸlubiyete razÄ± oldu.

Adana Demirspor karÅŸÄ±sÄ±nda devreye 1-0 Ã¶nde giren Bursaspor, rakibine ikinci yarÄ±da yediÄŸi gollerle 3-1 maÄŸlup oldu. Ligin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Bursa ekibi yine iÃ§ sahada, devreye 1-1'lik eÅŸitlikle girdiÄŸi maÃ§ta Giresunspor'a 2-1 yenildi. Ege deplasmanlarÄ±nda Menemenspor, Akhisarspor ve Altay ile karÅŸÄ±laÅŸan Bursaspor; bu mÃ¼cadelelerin tÃ¼mÃ¼nde de devreye 1-1'lik eÅŸitlikle girmesine raÄŸmen ikinci yarÄ±lardaÂ yediÄŸi gollerle sahadan yenik ayrÄ±ldÄ±.

Ligin en genÃ§ kadrosuna sahip olmasÄ±na karÅŸÄ±n, kondisyon sorunu yaÅŸayan Bursaspor bu maÄŸlubiyetler sonrasÄ± zirve yarÄ±ÅŸÄ±ndan da uzaklaÅŸtÄ±. Ligde 11 hafta geride kalÄ±rken,Â Bursa temsilcisi 14 puan toplayabildi.Â 23 puanla zirvede yer alanÂ AltÄ±nordu'nun 9 puan gerisine dÃ¼ÅŸen yeÅŸil-beyazlÄ±lar, ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n bitimine 6 hafta kala kritik mÃ¼cadelelere Ã§Ä±kacak.