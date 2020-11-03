Bursaspor kupada Karşıyaka'yı ağırlıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Misli.com 3üncü Lig 3üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı maçta, Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Mehmet Kirişçioğlu yapacak.

SON YILLARDA BAŞARISIZ

Ligde yoluna devam eden Bursaspor, kupada bu sezon ilk maçına çıkacak. Son yıllarda kupada dilediği başarıya ulaşamayan Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon kupaya 5. Tur mücadelesinde veda etti. Önceki sezon da 4. Tur mücadelesinde havlu atan Bursa ekibi, kupadaki son başarısını 2015 yılında gerçekleştirdi. Yeşil beyazlılar, Galatasaray karşısında çıktığı finali 3-2 kaybederken, sonrasında başarı sağlayamadı.

LİGDE MORAL BULDU

Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sonu son verdi. Bursa temsilcisi, sahasında konuk ettiği Beypiliç Bolusporu 4-2lik skorla geçti. Bu sezon sahasında 4 maça çıkan Bursa ekibi, ilk iki maçını kaybederken; sonraki iki maçını da kazanmasını bildi. TFF 1inci Ligde 8 maçı geride bırakan Bursaspor, 10 puanla 11inci basamakta yer alıyor.

KARŞIYAKA FORMDA BAŞLADI

İzmir temsilcisi Karşıyaka, kupaya 2. Turdan katıldı. İzmirde konuk ettiği Bergama Belediyesporu 3-0luk skor ile geçen Karşıyaka, adını bir üst tura yazdırdı. Bu sezon lige de iyi bir başlangıç yapan İzmir ekibi, geride kalan 7 maçında yenilgi yüzü görmedi. Karşıyaka, çıktığı mücadelelerin 5ini kazanırken, diğer iki maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda da çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Karşıyaka, dış saha maçlarında da etkili bir görüntü çizdi.