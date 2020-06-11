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11.06.2020 - 11:41 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 haftası geride kalan yarışta son anlarda bulduğu gollerle dikkat çekti.

Bursaspor son anlarda nefes alıyor
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Bu sezon 43 kez rakip fileleri havalandırarak ligin de en golcü ekiplerinden biri haline gelen Bursa temsilcisi, bu gollerinin dörtte birlik kısmını maçların son 10 dakikalık dilimlerinde buldu. Bursaspor’un gollerinin yüzde 25'i son 10 dakikalık ve uzatma anlarının dahil olduğu bölümlerde gelirken; yeşil beyazlılar, böylelikle birçok mücadeleden puan veya puanlarla ayrıldı.

Bursaspor’un ikinci en etkili olduğu bölümün ise 41-50’nci dakikalar arasını kapsaması dikkat çekti. Bu sezon sergilediği grafikte ağırlıklı olarak ilk yarının son anlarına doğru goller bulan Bursa temsilcisinin gollerinin yüzde 19’luk dilimi de bu bölümde geldi. Yeşil beyazlılar, 61-70’nci dakikalar arasında ise gol bulamadı.
Bursaspor’un gol dakikaları ve yüzdeleri şu şekilde: 0’-10’ (Yüzde 12), 11’-20’ (Yüzde 7), 21’-30’ (Yüzde 7), 31’-40’ (Yüzde 9), 41’-50’ (Yüzde 19), 51’-60’ (Yüzde 14), 71’-80’ (Yüzde 7), 81’-90’ (Yüzde 25).

Bursaspor son anlarda nefes alıyor

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