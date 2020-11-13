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13.11.2020 - 11:44 |

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ihtar cezası aldı

PFDK’ya sevk edilen Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ihtar cezası ile cezalandırıldı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ihtar cezası aldı
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TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç teknik adamı Mustafa Er ihtar aldı. Ankaraspor maçında akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 40 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili açıklama TFF’den geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in, 07.11.2020 tarihinde oynanan Ankaraspor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ihtar cezası aldı

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