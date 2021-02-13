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Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor, tüm olumsuzluklara karşın gollerine devam ediyor
13.02.2021 - 12:25 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursaspor, tüm olumsuzluklara karşın gollerine devam ediyor

Kadrosunda koronavirüs vakaları, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle son zamanlarda istikrarı sağlamakta güçlük çeken Bursaspor, tüm olumsuz şartlara karşın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda rakip ağları havalandırdı.

Bursaspor, tüm olumsuzluklara karşın gollerine devam ediyor
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TFF 1'inci Lig’de gerek koronavirüs vakaları, gerekse sakat oyuncular nedeniyle zor günler geçiren ve mevcut kadrosunda da eksiklere rağmen büyük bir mücadele ortaya koyan Bursaspor; 15 Şubat Pazartesi günü, Tuzlaspor’u ağırlayacak.

Kadro oluşturulmakta güçlük çeken teknik heyet, İstanbul ekibi karşısında da genç ağırlıklı oyuncularla sahada olacak. Özellikle, Giresunspor deplasmanında ortaya konan futbol camiayı sevindirirken, Tuzlaspor galibiyetiyle kara bulutların dağılması amaçlanıyor.

30 puan ile 21inci haftaya giren Bursaspor, iç saha ve deplasman maçlarında aynı puanı topladı. Evindeki 9 maçta 15 puanı hanesine yazdıran Bursa ekibi, deplasmandaki 11 maçında da aynı puana ulaştı. Ancak sahasındaki son 4 maçın ikisini kaybeden, diğer ikisini de kazanan ve henüz beraberlik almayan Bursa temsilcisi, Tuzlaspor maçıyla beraber yeni bir galibiyet serisini de hedefliyor.

Tüm olumsuz faktörlere karşın, Bursaspor’un hücumdaki gol performansı da istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bursa ekibi, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın tamamında en az bir kez olmak üzere, rakip fileleri havalandırmayı başardı. Son olarak; 8 maçtır kalesinde gol görmeyen Giresunspor’a da 2-1 yenilmesine karşın, rakip ağları sarsan ve sonraki süreçte de beraberlik için ciddi pozisyonlar yakalayan Bursaspor, bu görüntüsüyle de ligde her maçta gol atabilen, tek takım konumunda.

Bursaspor, tüm olumsuzluklara karşın gollerine devam ediyor

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