Bursaspor'da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcu, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonucunda, 1 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 de A takım personelimiz olmak üzere, 3 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınarak tedavisine başlandığı aktarıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, ligin 21. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.