Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor'da Batuhan Kör'e önemli görev
04.02.2021 - 12:09 | | BURSA,(DHA)

Bursaspor'da Batuhan Kör'e önemli görev

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un, sezonun geride kalan bölümünde en önemli gol ayağı Batuhan Kör olacak. Bu sezonki performansıyla öne çıkan oyuncuya, camia da büyük güven duyuyor.

Bursaspor'da Batuhan Kör'e önemli görev
ABONE OL

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından genç santrfor Ali Akman’ın kadro dışı bırakılmasıyla gözler Bursaspor’un bir diğer genç santrforu Batuhan Kör’e çevrildi. Bu sezon istikrarlı olarak forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki oyuncu, yeni dönemde Bursa temsilcisinin en önemli gol silahlarından biri olacak. Genç santrforun, TFF 1. Lig’de oynanacak olan Giresunspor deplasmanında da, ileri uçta görev alması bekleniyor.

10 GOLÜ VAR
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, Göztepe de deplasmanında kaydettiği 4 gol ile adından sıkça söz ettiren Batuhan Kör, bu sezon ortaya koyduğu performans ile de güven veriyor. Ligde şu ana dek 17 maçta 936 dakika süre alan genç santrfor, 6 kez rakip ağları havalandırdı. Kupada da 263 dakika forma giyen Batuhan Kör, 4 golünün yanı sıra bir de asist gerçekleştirdi.

SON MAÇTA DA GOLÜNÜ ATTI
Bursaspor’un, TFF 1. Lig’de son oynadığı Altınordu maçında da 74 dakika sahada kalan Batuhan Kör, takımının tek golünü kaydetti. Genç santrfor, takımının 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından, “Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonuç istemediğimiz gibi olsa da biz azimle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Batuhan Kör’e camiadan da destek mesajları gelirken, güven duyuluyor.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’yı örnek alan genç santrfor, geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı’na verdiği demeçte de, “Bursaspor'un oyuncusuyum ve elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayarak, Avrupa'ya gitmek istiyorum" demişti.

Bursasporda Batuhan Köre önemli görev


Real Madrid'in üç yıldızı geri dönmek için gün sayıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Altay'dan gideni kaptılar
    Altay'dan gideni kaptılar
  2. Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
    Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
  3. Batuhan Kör'e önemli görev
    Batuhan Kör'e önemli görev
  4. Atletizmin yıldızları piste çıkıyor
    Atletizmin yıldızları piste çıkıyor
  5. Ayşe Begüm'ün rekor hedefi!
    Ayşe Begüm'ün rekor hedefi!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gümüşhane'nin Aksaray Köyü'nde Yunus Mallı sevinci

Gümüşhane'nin Aksaray Köyü'nde Yunus Mallı sevinci

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed için bin pişman oldular! O kulüp... .

Enner Valencia menajeri açıkladı! Çin'den teklif...

Enner Valencia menajeri açıkladı! Çin'den teklif...

Beşiktaş, 2. yarıya kan kaybıyla başladı

Beşiktaş, 2. yarıya kan kaybıyla başladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet