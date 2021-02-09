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09.02.2021 - 10:37 | | Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Bursaspor'da gençlerin mücadelesi takdir topladı

Bursaspor, 8 oyuncusunun Kovid-19 ve 4 oyuncusunun da sakat olması sebebiyle 12 eksikle gittiği lider Giresunspor deplasmanında, altyapısından kurulu bir kadroyla mücadele etti.

Bursaspor'da gençlerin mücadelesi takdir topladı
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Bursaspor, 8 oyuncusunun Kovid-19 ve 4 oyuncusunun da sakat olması sebebiyle 12 eksikle gittiği lider Giresunspor deplasmanında, altyapısından kurulu bir kadroyla mücadele etti.

Bursa temsilcisinin, 21 kişilik maç kadrosundaki 18 oyuncu, yeşil beyazlıların altyapısından yetişirken; bu isimlerden 13ü forma şansı buldu. 21.6lık yaş ortalamasıyla Giresunspor karşısında ter döken Bursa ekibi, karşılaşmadan 2-1lik mağlubiyetle ayrılsa da, ortaya koyduğu performans ile övgü topladı.

Lider Giresunspor karşısında yüzde 68lik oranda topa sahip olarak, bu sezonki rekorunu egale eden Bursaspor, 462 pasla da sezonun en yüksek pas yaptığı ikinci maçını oynadı. Gerek yapılan ortalar, gerek isabetli şutlar, gerekse de pas başarısında rakibinin üzerinde rakamlara ulaşan Bursa temsilcisi, teslim olmayan bir görüntü çizmesiyle ön plana çıktı.

Bu zorlu randevuda Bursaspor adına ilkler de yaşandı. Altyapıdan kadroya dahil olan 4 oyuncu, ilk kez Bursaspor formasıyla A Takımda ter döktü. 18 yaşındaki Hasan Basri Ünal, 16 yaşındaki Kadir Yiğit, 17 yaşındaki Taha Altıkardeş ve 18 yaşındaki Şamilcan Bahçeli, teknik heyetten şans bularak kariyerlerinde ilki yaşadı.

20'nci hafta sonunda 30 puanda kalan Bursaspor, 9'uncu sırada yer alıyor.

Bursasporda gençlerin mücadelesi takdir topladı

 

 

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