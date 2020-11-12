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12.11.2020 - 11:17 | | BURSA (AA) -

Bursaspor'da gol var sonuç yok

TFF 1. Lig'de oynadığı 9 maçın tamamında gol atan tek ekip olan Bursaspor, buna karşın puan toplamakla zorlanıyor. Ligde attığı 17 golle bu konuda en başarılı takımlardan olan Bursa temsilcisi, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle sadece 11 puan topladı ve alt sıralarda kaldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, oynadığı 9 maçın tamamında gol atan tek takım olmasına karşın puan toplamakta sorun yaşıyor.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayarak başladığı 2020-2021 sezonunda tarihin en zor günlerini geçiren Bursaspor, bu sezon altyapıdan yetişen oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla mücadele ediyor.

Oynadığı 9 maçın tamamında gol atmayı başaran yeşil-beyazlı ekip, sadece 3 galibiyet almayı başarırken, 2 beraberlik ve 4 de mağlubiyet yaşadı.

Ligde attığı 17 golle bu konuda en başarılı takımlardan olan Bursa temsilcisi, 11 puan topladı ve alt sıralarda kaldı.

Bursaspor, alt sıralardaki rakiplerinin maç eksiği olmasına rağmen 11. sırada yer alıyor.

Öne geçtiği 5 maçta 13 puan kaybetti

Bursaspor, ilk yarılarında gol atarak öne geçtiği 5 maçta 13 puan kaybetti.

Yeşil-beyazlılar, ligin ilk haftasında iç sahada 1-0 öne geçtiği Adana Demirspor'a 3-1, yine iç sahada 3. hafta Giresunspor'a 2-1 ve 6. hafta Menemenspor deplasmanında ise 2-1 mağlup oldu.

Bursa temsilcisi, Tuzlaspor deplasmanında 3-0 öne geçtikten sonra 3-3, Ankaraspor'a konuk olduğu maçta da 1-0 öne geçtikten sonra ise 1-1 berabere kaldı.

En çok golü 18 yaşındaki Ali Akman attı

Bursaspor'un gol yükünü Ali Akman sırtlıyor.

Yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç oyuncu, attığı 7 golle ligin gol krallığında zirvede yer alıyor.

Bursasporda gol var sonuç yok

 

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