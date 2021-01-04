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04.01.2021 - 11:46 | | Barış Yalım BURSA (İHA) -

Bursaspor’da Mustafa Er dopingi

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yeşil beyazlı takımın başına her geçtiğinde önemli işlere imza atıyor. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Bursaspor’u iki kez Süper Lig’de tutarken, bu sezon da genç futbolcularla tüm Türkiye’nin takdirini toplayan performansa imza attı.

Bursaspor’da Mustafa Er dopingi
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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, başarılması zor işlere genç yaşında imza atmayı başardı.

Yeşil beyazlı takımın başına ilk kez, 2016-2017 sezonunun son maçında Trabzonspor deplasmanında oynanacak maç öncesi geçen genç teknik adam, adeta ateşten gömleği de giymiş oldu. Puan kaybedilmesi halinde küme düşecek olan Bursaspor’a hayat veren Mustafa Er, maç öncesi futbolculara yaptığı konuşma ve sahadaki taktik anlayışıyla dikkatleri üzerine çekti. Yola Mustafa Er’le devam etmeyen Bursaspor’da işler bir sonraki sezon da iyi gitmemiş ve ligin bitimine son 6 maç kala yeniden genç teknik adamın kapısı çalınmıştı.

Mustafa Er, bu serüvende de takımı ligde tutmayı başardı ve özellikle de taraftarın gönlünde taht kurdu. Yeni sezonda yine Mustafa Er’le devam etmeyen ve bu kez TFF 1.Lig’e düşen Bursaspor, 2020-2021 sezonunda öze dönüş projesini gerçekleştirdi. Transfer tahtasını açamayan ve yüzde 90’a yakın altyapı tabanlı futbolcularla yola devam etme kararı alan yeşil beyazlı kulüp, tekrar Mustafa Er’le el sıkıştı. Sezon başında herkesin küme düşecek ilk takım yorumunda bulunduğu Bursaspor’la önemli sonuçlara imza atan 40 yaşındaki çalıştırıcı, ligde 17 maçta, 31 gol atarak 27 puan toplamayı başarırken, Türkiye Kupası’nda da üç güçlü ekibi saf dışı bırakarak yoluna emin adımlarla devam etti. Mustafa Er ayrıca, başta Ali Akman, Burak Kapacak, Batuhan Kör ve İsmail Çokçalış gibi birçok genç ismi de Türkiye gündemine sokmayı başardı.

Bursaspor’da Mustafa Er dopingi

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