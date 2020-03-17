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Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor'da Özer Hurmacı ve Anıl Karaer kadro dışı bırakıldı
17.03.2020 - 08:07 | | Fanatik

Bursaspor'da Özer Hurmacı ve Anıl Karaer kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'da Boluspor karşısında yaşanan kaybın faturası futbolculara kesildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımın tecrübeli oyuncuları Özer Hurmacı ve Anıl Karaer’in kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

Bursaspor'da Özer Hurmacı ve Anıl Karaer kadro dışı bırakıldı

Bursaspor'da Boluspor karşısında yaşanan kaybın faturası futbolculara kesildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımın tecrübeli oyuncuları Özer Hurmacı ve Anıl Karaer’in kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Disiplinsiz tavırlarından ötürü takımdan uzaklaştırılan oyuncuların altyapı ile idmanlara çıkacakları öğrenildi.

Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez’in oyuncularla sert bir toplantı yaparak uyarılarda bulunduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan Bursaspor’un önceki gün Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Olağan Mali Genel Kurulu’nda kulübün borcu 447 milyon lira olarak açıklandı.

Bursasporda Özer Hurmacı ve Anıl Karaer kadro dışı bırakıldı

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