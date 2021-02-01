Bursaspor'dan Ali Akman tepkisi; "Keşke para kazandırsaydı"

Bursaspor Sportif Direktörü Adil Cenkçiler, Ali Akman'ın Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt'a transferi hakkında konuştu.

KEŞKE PARA KAZANDIRARAK GİTSEYDİ

"Ali Akman'ın gitmesi bundan önceki yönetimin suçu. Çocuğu ciddiye almayarak Vakıfköy'e kiralık göndermek istemişler. Ali Akman da buna kırılmış. Sözleşme teklifi ettik ve 'Ne istiyorsan yaz' dedik. Serbest kalma bedelini de kendisine bıraktık ama geçen sene yapılanlardan dolayı kalmadı. Keşke Enes Ünal gibi para kazandırarak gitseydi."