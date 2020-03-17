Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı açıklaması
17.03.2020 - 13:33 | | BURSA (AA)

Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı açıklaması

 

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Bursaspordan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı açıklaması

Corona virüs onlara engel olamadı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı açıklaması

Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı açıklaması

UEFA, Kopenhag'daki otel rezervasyonlarını iptal etti

UEFA, Kopenhag'daki otel rezervasyonlarını iptal etti

Ergin Ataman: Kararları beklemedeyiz

Ergin Ataman: Kararları beklemedeyiz

Japonya Futbol Federasyonu'nda corona virüs depremi!

Japonya Futbol Federasyonu'nda corona virüs depremi!

Sıradaki Haber