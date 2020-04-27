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27.04.2020 - 23:48 | | AA

Bursaspor'dan Burak Kapacak açÄ±klamasÄ±

Bursaspor, Burak Kapacak'Ä±n Trabzonspor'a transfer olacaÄŸÄ±yla ilgili bazÄ± medya organlarÄ±nda yer alan rÃ¶portajÄ±nÄ±n tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu bildirildi.Â

Bursaspor'dan Burak Kapacak açÄ±klamasÄ±

Bursaspor KulÃ¼bÃ¼, futbolcusu Burak Kapacak'Ä±n Trabzonspor'a transfer olacaÄŸÄ±yla ilgili bazÄ± medya organlarÄ±nda yer alan rÃ¶portajÄ±nÄ±n tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu bildirildi.Â 

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:Â 

"Burak Kapacakâ€™Ä±n bazÄ± medya organlarÄ±nda Trabzonsporâ€™a transferi ile ilgili yer alan rÃ¶portajÄ± tamamen gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Futbolcumuz tarafÄ±na yÃ¶neltilen 'Trabzonspor'a gelecek misin?' sorusunu Kapacak, 'Benim Bursaspor ile 2024 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸmem var. Ben ne sÃ¶ylesem farklÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r. SonuÃ§ta kulÃ¼bÃ¼mle sÃ¶zleÅŸmem devam ediyor. KulÃ¼bÃ¼m ne derse benim iÃ§in odur. Her ÅŸeyin hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun diyelim' ÅŸeklinde cevaplamÄ±ÅŸtÄ±r."

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