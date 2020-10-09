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Haberler1.Lig Haberleri Bursasporlu Burak Kapacak: Bursaspor'da kötü gidiÅŸatÄ± çevirmek bizim elimizde
09.10.2020 - 10:35 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU - Kaan ÃœLKER / Ä°STANBUL,(DHA)

Bursasporlu Burak Kapacak: Bursaspor'da kötü gidiÅŸatÄ± çevirmek bizim elimizde

Bursaspor'un Ãœmit Milli TakÄ±m'da forma giyen genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Burak Kapacak, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Kapacak, "Bursaspor'dayÄ±m ve takÄ±mÄ±ma ne kadar fazla katkÄ± verebilirsem benim iÃ§in o kadar iyi" dedi. Â

Bursasporlu Burak Kapacak: Bursaspor'da kötü gidiÅŸatÄ± çevirmek bizim elimizde
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"MÄ°LLÄ° TAKIMI Ã–ZLEMÄ°ÅžTÄ°M"

Uzun zaman sonra milli takÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Kapacak, "Milli takÄ±ma gelmeyeli uzun zaman olmuÅŸ, Ã¶zlemiÅŸim milli takÄ±mÄ±. Milli formayÄ± giymek Ã§ok Ã¶nemli ve burada olduÄŸum iÃ§in Ã§ok mutluyum" diye konuÅŸtu.Â 

"A MÄ°LLÄ° TAKIM Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ABALIYORUM"

Ãœmit Milli TakÄ±m'Ä± A Milli TakÄ±m iÃ§in bir kapÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen 20 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "Ã–nemli olan tabii ki A Milli TakÄ±m. Ãœmit Milli TakÄ±m'da olmak bu nedenle Ã§ok Ã¶nemli, buradan A Milli TakÄ±m'a gidebilmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermemiz gerekiyor. Onun iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

"BURSASPOR'DA KÃ–TÃœ GÄ°DÄ°ÅžATI Ã‡EVÄ°RMEK ELÄ°MÄ°ZDE"

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor formasÄ± giyen Kapacak, takÄ±mÄ±n performansÄ±nÄ± da deÄŸerlendirirken, "Bursaspor olarak lige kÃ¶tÃ¼ baÅŸladÄ±k ama bunu iyiye Ã§evirmek bizim elimizde. Ä°nÅŸallah bu gidiÅŸatÄ± iyiye Ã§evirerek ilerlemek istiyoruz" dedi.Â 

"BURSASPOR'A NE KADAR KATKI VERÄ°RSEM O KADAR Ä°YÄ°"

Ä°sminin transfer gÃ¼ndeminde olmasÄ± hakkÄ±nda ise Kapacak, "Transferle ilgili benim de kulaÄŸÄ±ma gelen ÅŸeyler oldu ama bunlar Ã¶nemli deÄŸil. Benim iÃ§in Ã¶nemli olan sÃ¼rekli devam etmek. PerformansÄ±mÄ±zdan Ã¶dÃ¼n vermememiz gerekiyor. Bunun iÃ§in de Ã§abalÄ±yorum. Zaten transfer dÃ¶nemi de bitti. Bursaspor'dayÄ±m ve takÄ±mÄ±ma ne kadar fazla katkÄ± verebilirsem benim iÃ§in o kadar iyi" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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Bursasporlu Burak Kapacak: Bursasporda kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ± Ã§evirmek bizim elimizde

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