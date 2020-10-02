Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet
02.10.2020 - 10:38 | | BURSA (İHA)

Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet

Bursaspor’un genç yıldız adayı Burak Kapacak, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edildi.

Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet
ABONE OL

Ümit Milli Takım'ın 13 Ekim 2020 Salı günü İngiltere U21 Milli Takımı ile İngiltere'de oynayacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadroya Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak da davet edildi. Kapacak’ın da yer aldığı aday kadro, 5 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul’da toplanacak.

Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak’a milli davet

    Djaniny Semedo imza için Trabzon'a geldi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı
      Altınordu, Özgür Deryol'la profesyonel sözleşme imzaladı
    2. Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanında
      Göztepe, Medipol Başakşehir deplasmanında
    3. Son dakika | Kasımpaşa'da Galatasaray maçı öncesi flaş Koita kararı
      Son dakika | Kasımpaşa'da Galatasaray maçı öncesi flaş Koita kararı
    4. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda
      Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda
    5. Transfer haberleri | Galatasaray, Marcao için kararını verdi!
      Transfer haberleri | Galatasaray, Marcao için kararını verdi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray Haberleri | Martin Linnes, bu kez sınıfta kaldı

    Galatasaray Haberleri | Martin Linnes, bu kez sınıfta kaldı

    Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da

    Pembe Top Neslihan Atagül Doğulu’da

    Futbolda haftanın programı!

    Futbolda haftanın programı!

    Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme

    Yayıncı kuruluştan 364 milyon TL'lik ödeme

    Sıradaki Haber