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Haberler1.Lig Haberleri Bursasporlu futbolcular 8 MayÄ±s'ta toplanacak
06.05.2020 - 23:31 | | BURSA (AA) -Â

Bursasporlu futbolcular 8 MayÄ±s'ta toplanacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 MayÄ±s'ta kampa girecek.

Bursasporlu futbolcular 8 MayÄ±s'ta toplanacak
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Â KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evden sÃ¼rdÃ¼ren takÄ±mÄ±n, Ã–zlÃ¼ce Ä°brahim YazÄ±cÄ± Tesisleri'nde kampa gireceÄŸi duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, futbolcularÄ±n aynÄ± gÃ¼n tesislerde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan teste tabi tutulacaklarÄ± ifade edildi.

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