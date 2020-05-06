06.05.2020 - 23:31 | | BURSA (AA) -Â
Bursasporlu futbolcular 8 MayÄ±s'ta toplanacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 8 MayÄ±s'ta kampa girecek.
Â KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere verilen arada Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evden sÃ¼rdÃ¼ren takÄ±mÄ±n, Ã–zlÃ¼ce Ä°brahim YazÄ±cÄ± Tesisleri'nde kampa gireceÄŸi duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, futbolcularÄ±n aynÄ± gÃ¼n tesislerde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan teste tabi tutulacaklarÄ± ifade edildi.