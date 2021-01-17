Bursaspor'u zorlu maçlar bekliyor

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor, devre arası çalışmalarını Antalya’da gerçekleştirdiği kamp ile sürdürürken, ikinci yarıya zorlu bir fikstür ile başlayacak. 23 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor deplasmanıyla birlikte 18’inci hafta maçına çıkacak olan Bursa temsilcisi, sonraki 3 mücadelesinde de puan cetvelinde üst basamaklarında yer alan ekipler ile kozlarını paylaşacak.

Antalya’daki kamp sonrası direkt olarak Adana’ya geçecek olan Bursa ekibi, sonraki hafta bir üst basamağındaki Altınordu’yu evinde ağırlayacak. 20’nci haftada ise ligin ilk yarısını lider kapatan Giresunspor’a konuk olacak yeşil-beyazlılar, ilk yarıda evinde 2-1 kaybettiği maçın rövanşı için sahaya çıkacak. Bursaspor, 4 maçlık zorlu periyodu ise sahasında 6’ncı sıradaki Tuzlaspor maçıyla noktalayacak.

İÇ SAHADAKİ SON 6 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Sezonun ikinci yarısında Bursaspor, 9 kez iç saha maçı oynayacak. Bu sezon iç saha maçlarında iyi bir grafik sergileyen Bursa ekibi, normal sezonu evindeki Ankara Keçiörengücü maçıyla tamamlayacak. Topladığı 27 puanın 15’ine iç saha maçlarında ulaşan yeşil-beyazlılar, 5 galibiyetin yanı sıra 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Evindeki son 6 maçın 5’ini kazanan Bursaspor’da bu durum ise avantaj olarak görülüyor.