Bursaspor'un belalısı Burhan Eşer

Kırmızı-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 3 Nisan Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Bursaspor’u ağırlayacak. Ligde son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet elde edebilen ve rakip fileleri yalnızca iki kez havalandıran Sivasspor’un yeşil-beyazlılara karşı en önemli kozlarından biri ise Bursaspor ile oynanan son 6 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarsan Burhan Eşer.

SON 6 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Kırmızı-beyazlıların 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Burhan Eşer kariyerinde Bursaspor’a karşı 20 müsabakada görev aldı. Bu karşılaşmalarda yeşil-beyazlı ağlara 5 gol gönderen deneyimli isim, Bursaspor'a karşı attığı bu golleri ise son 6 karşılaşmada kaydetti.

Burhan Eşer’in Bursaspor’a karşı gol sevinci yaşadığı maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

2014-2015 (Süper Lig) Medicana Sivasspor 4 - 1 Bursaspor (1 gol)

2013-2014 (Süper Lig) Bursaspor 4 - 3 Medicana Sivasspor (2 gol)

2013-2014 (Türkiye Kupası) Bursaspor 2 - 1 Medicana Sivasspor (1 gol)

2013-2014 (Süper Lig) Medicana Sivasspor 2 - 1 Bursaspor (1 gol)