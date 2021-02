Busenaz Sürmeneli: Olimpiyat çocukluk hayalim

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Geçen yıl mart ayında olimpiyat kota müsabakaları için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan milli boksör, Kovid-19 vakalarının artması üzerine organizasyonun durdurulmasının ardından kota maçına çıkamadan Türkiye'ye dönmüştü.

Bir süre önce Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyon geçirdiklerini söyledi.

Turnuvada 4 karşılaşmaya çıktığını hatırlatan 22 yaşındaki milli boksör, "Güzel maçlar oldu. Olimpiyattan önce böyle müsabakalar yapmak kendimizi geliştirmek ve seviyemizi görmek açısından çok önemli. Her şey çok güzel gidiyor. Dört maçta gerçekten güzel bir tempo ve çıkış yakaladık. Kazandığımız altın madalyayla hem performansımızı yükselttik hem de psikolojimizi iyi yerlere getirdik. Yakında Bulgaristan'a gidiyoruz. İnşallah oradan da güzel sonuçlarla dönmek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Olimpiyatlar benim çocukluk hayalim"

Kariyerinde 3 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlarda madalya kazanmayı çocukluğundan beri hayal ettiğini belirtti.

Olimpiyat heyecanını anlatan milli boksör, "Temelimiz çok sağlam geldik. Güzel madalyalar kazandık, güzel duygular tattık. Sadece olimpiyat madalyası eksik. Şu an olimpiyat deyince içim kıpır kıpır oluyor. Olimpiyatlar benim çocukluk hayalim. Hala bunun hayaliyle yaşıyorum. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Türk halkına olimpiyatlara gitmem yetmez, onlara madalya da yetmiyor. Türk halkı şampiyonluğu seven bir halk." diyen Busenaz Sürmeneli, "Olimpiyatlarda altın madalya kazanma hedefim var. Bilmiyorum madalyanın rengi ne olur ama hedefi en yüksekte tutmak lazım. O madalyanın rengini altın olarak hayal ediyorum ve ona göre çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Sadece hedefime odaklanmış şekildeyim"

Busenaz Sürmeneli, Londra'da 2020 yılı mart ayında gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle yarıda kaldığını ve kota maçına çıkamadığı için hüzünlendiğini aktardı.

Turnuvaya seribaşı olarak katıldığını hatırlatan milli boksör, o süreci şöyle anlattı: "Bir bay çektim ve son maça çıkacaktım. O maçı aldıktan sonra kota almış olacaktım. Koridordan sesler geldi. 'Ne oluyor?' dedim. Maçların ertelendiğini söylediler. O an çok hüzünlendim. Bir gün daha bekleseydi belki Batuhan Çiftçi kardeşim gibi kafamız rahatlardı. Bir yandan da olumlu düşünmeye çalıştım. Maça çıkarım sakatlık olur, kendimi veremem maça, kötü olur yenilirim diye düşünmeye başladım. O yüzden şu an sadece hedefime odaklanmış şekildeyim. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum."

Olimpiyatların Kovid-19 nedeniyle ertelenmesini de değerlendiren Busenaz Sürmeneli, "Olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var ama biz inançlı insanlarız. Her şeyin güzel olacağına ve güzel gideceğine inanarak yaşamımızı ve antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ben olumlu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.