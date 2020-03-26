Busenaz Sürmeneli: 'Tarihe geçebilirim'

ERKAN AYRAÇ

Londra’da da ringde fırtınalar estiren Sürmeneli, “Bir maç daha kazansam Tokyo’ya gidecektim. Bu aslında çok önemli değil. Yeni tarihler açıklanacak ve maçlarımı kazanıp olimpiyatlara giden ilk kadın boksör olacağım” ifadelerini kullandı.

Dünya Boks Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya ile gururumuz olan ve maç bitiminde verdiği asker selamı ve gözyaşları herkesin akıllarına kazınan Busenaz Sürmeneli, hem Londra’da salgın nedeniyle ertelenen olimpiyat elemelerinde neler yaşadığını hem de hazırlıklarının nasıl gittiğini MİLLİYET’e anlattı.

- Londra’daki elemeler senin için nasıl geçti?

Takım olarak gerçekten elemelere iyi başladık. İlk maçlarımızı hepimiz kazandık. Çeyrek final maçına çıkamadan elemeler ertelendi. Ben bir maç daha kazansam kota için gereken puanları toplamış ve Tokyo vizesini almış olacaktım. Ama turnuva koronavirüs nedeniyle yarıda kaldı. Bu aslında çok önemli değil. Ben gücümü ve neler yapabileceğimi biliyorum. Bu yüzden çok da fazla düşünmüyorum. Yeni tarihler açıklanacak, o maçları da başarıyla tamamlayıp olimpiyat vizesi alacağım bundan eminim. Londra’da biz 17 gün kaldık. İlk günlerde salgın için fazla önlem yoktu. Fakat vaka ve ölüm sayısı arttıkça biraz tedirginlik oldu. Ama orada geçirdiğimiz her anda biz gereken önlemleri aldık.

- Çeyrek finale kadar çıktın. Ama elemeler ertelendi. Bu sende bir burukluk yarattı mı?

Her işte bir hayır vardır. Bu yüzden bir burukluk yaratmadı. Tabii ki gönül isterdi ki olimpiyat vizemizi alalım ve çalışmalarımıza kafamız rahat bir şekilde devam edelim. Ama sonuç olarak dünyayı etkisine almış bir salgın var. Bu yüzden her şeyden önce ‘sağlık’ demeliyiz.

‘Önce vize’

Tokyo olimpiyatları 2021’e ertelendi. Olimpiyat kotası alırsan bu senin için avantaj mı yoksa dezavantaj mı oldu?

Her sporcu gibi benim için de avantaj oldu. Olimpiyatlara daha fazla konsantre olabileceğim. Çünkü elemelerin ne zaman yapılacağı daha açıklanmadı ve olimpiyatlar planlandığı tarihte yapılsaydı az bir süre kalmıştı. Şu anda hem elemeleri hem de olimpiyatları düşünüyor olacaktım. Tokyo biletini bu sene alırsam önümde uzun bir zaman olacak. Bu sayede olimpiyatlara daha çok çalışma imkanı bulabilirim. Vizemizi alacağız bundan eminim. Şimdi sadece elemeleri başarıyla tamamlamayı düşünüyoruz.

- Boks sizinle birlikte tekrar konuşulmaya başlandı. Bu sana yoğun tempoda itici bir güç oluyor mu?

Tabii ki oluyor. Diğer sporcu arkadaşlarımla birlikte elimizde tarihe geçme fırsatı var. Sadece bunu düşünmek bile bize daha farklı bir güç katıyor. Boksta olimpiyatlara giden ilk sporcu olabilirim. Bu bana büyük bir gurur verir. Böylece ileride de unutulmaz bir sporcu olabilirim. Herkesin beni böyle hatırlamasını istiyorum.

‘Tek hayalim’

- 2020’de birçok olumsuzluk yaşandı. Buna rağmen olimpiyatlara gitmen halinde madalya şansın için sen ne düşünüyorsun?

Ben boksa başladığım dönemden beri sadece olimpiyatları düşünüyorum. 12 senedir tek hayalim olimpiyatlara gitmek ve madalya kazanmak. Olimpiyatlara giden birçok milli sporcu tabii ki var. Fakat boksta böyle büyük bir organizasyona giden kadın sporcumuz bugüne kadar yok. Öncelikle bunu başaran ilk isim olmak istiyorum. Ardından her sporcu gibi benim de hedefim madalya olacak. O kürsüye çıkacağıma da eminim. Çünkü neler yapabileceğimi en iyi ben biliyorum.

‘Evde çalışıyoruz’

- Virüs her sporcuyu etkiledi. Sen çalışmalarını nasıl sürdürüyorsun?

Aslında salgın çalışma düzenimizi fazla etkilemedi. Çünkü elemeler nedeniyle çok fazla idman yapmıştık ve formumun zirvesindeydim. Bu yüzden Londra’dan dönüşte zaten tempoyu biraz düşürecektik. Şimdi evde çalışmalarımı sürdürüyorum. Normal bir idmanda ne yapmam gerekiyorsa evde de buna devam edebiliyorum.

‘Benim için çok önemli’

- Milliyet’in yılın sporcusu anketinde sen de adaysın. Bu konudaki düşüncelerin neler?

Bu gerçekten çok gurur verici bir durum. Kazandığım madalyaların, yaşadığım zorlukların böyle değer bulduğunu düşünüyorum. Kazanırım ya da kaybederim. Fakat önemli olan orada aday olabilmek. Çünkü listeye baktığınızda ne kadar önemli ve büyük başarılar elde etmiş sporcular var. Bunlar arasında ben de yerimi alabildim. Gerçekten çıktığım bu zorlu yolda böyle şeylerin önemi benim için çok büyük.

‘Türkiye’de erken önlem alındı’

- Yurt dışında birçok sporcunun testleri pozitif çıktı. Türkiye’deki önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyor musun?

Yurtdışında aslına bakarsanız önlemlerin biraz geç alındığını söyleyebilirim. Bunu Londra’da da gördük. Sayı arttıkça önlemler yükseldi. Fakat Türkiye’de böyle bir şey olmadı. Burada önlemler daha erken alındı. Öncelikle herkese evde kalın uyarısı yapıldı ve bu uygulamada başarıya ulaşıldı diye düşünüyorum. Benim yaşadığım yerde de insanlar zorunlu ihtiyaçları olmadığı sürece evlerinden çıkmıyorlar. Fakat yurtdışında böyle değil. Birçok yerde insanlar salgın artana kadar normal yaşantılarına devam ettiler.