BÃ¼yÃ¼k Britanya Olimpiyat Komitesi (BOA), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan etkilenip etkilenmeyeceÄŸi merak konusu olan 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na iliÅŸkin karar alma sÃ¼recini desteklediklerini ancak sporcularÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atmayacaklarÄ±nÄ± belirtti.Â

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Kovid-19'un "kÃ¼resel salgÄ±n" ilan edilmesine raÄŸmen Tokyo 2020'nin planlandÄ±ÄŸÄ± gibi 24 Temmuz'da baÅŸlamasÄ± konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yinelemesi sonrasÄ±, BOA'dan aÃ§Ä±klama geldi.

BOA'nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in uyulmasÄ± gereken kurallarÄ±n, sporcularÄ±n hazÄ±rlÄ±k ve kota sÃ¼reÃ§lerini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "Devam eden karar alma sÃ¼recini destekliyoruz ve gereken katkÄ±yÄ± sunmaya hazÄ±rÄ±z. Bununla birlikte sporcular ya da delegasyondaki herhangi birinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hiÃ§bir koÅŸulda tehlikeye atmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesini istiyoruz." denildi.Â

Daha Ã¶nce Ä°spanya Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Alejandro Blanco, sporcularÄ±n dÃ¼zenli antrenman yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak oyunlarÄ±n bu koÅŸullarda dÃ¼zenlenmesinin eÅŸitsizliÄŸe yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸ, IOC Ãœyesi Hayley Wickenheiser ise takvimin deÄŸiÅŸtirilmemesi yÃ¶nÃ¼ndeki Ä±srarÄ±n "duyarsÄ±zlÄ±k ve sorumsuzluk" olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

KadÄ±nlar sÄ±rÄ±kla atlama olimpiyat ÅŸampiyonu Katerina Stefanidi ve heptatlon dÃ¼nya ÅŸampiyonu Katarina Johnson-Thompson da Kovid-19 krizi yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na odaklanamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

RCD Espanyol, Korona VirÃ¼sÃ¼ Nedeniyle Araya Girdi