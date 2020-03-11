Büyük iflas

Avrupa futbolunda Koronavirüs krizi giderek büyüyor. İtalya’daki vahim tablodan sonra Avrupa’nun diğer ülkeleri de kırmızı alarm durumuna geçti. Virüsten çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya, Almanya ve Fransa’da sıkıntılar baş gösterdi. İngiltere’de de Premier Lig özelinde endişe başladı. İspanya’da La Liga ve diğer alt lig mücadeleleri 2 hafta boyunca seyircisiz olacak. Özellikle Madrid’deki kriz nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

İtalya Serie A başta olmak üzere Çizme’deki tüm spor faaliyetleri 3 Nisan’a kadar askıda olacak. Bununla beraber Almanya’da da ilk olarak Mönchengladbach-Köln maçı seyircisiz olacak. Ligdeki diğer maçlar için de toplantılar sürüyor.

Fransa’da ise futbol ve spor karşılaşmaları 15 Nisan’a kadar seyircisiz ve en fazla bin seyirciye izin olacak. İngiltere Premier Lig’de de medya şirketleri sıkıntıya düştü. Seyircisiz oynama kararı çıkarsa insanları kalabalıktan uzak tutmak için Premier Lig maçlarının şifresiz yayınlanması düşünülüyor. Bu durumun ciddi olduğu, yüzlerce milyon pound zarar çıkarabileceği konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları da bu durumundan nasibini alıyor.

Bu hafta hemen hemen tüm maçların seyircisiz olması planlandı. Dün oynanan Valencia-Atalanta mücadelesiyle beraber; Bayern Münih-Chelsea, Barcelona-Napoli ve PSG-Dortmund maçları Devler Ligi’nde boş tribünlere oynanacak.

Avrupa Ligi’nde de başta Kopenhag-Başakşehir olmak üzere LİNZ-Manchester United, Inter-Getafe maçları seyircisiz olacak. Öte yandan Azerbaycan, Slovakya ve Polonya’da maçların iki hafta seyircisiz olacağı, Avusturya’da da iki haftalığına maçların askıya alındığı duyuruldu.

Olympiakos şokta

Koronavirüs, Yunanistan’ı da vurdu. Olympiakos’un başkanı Evangelos Marinakis, resmi bir açıklama yayınlayarak, virüse kapıldığını söyledi.

Aynı zamanda Nottingham Forest’in de sahibi olan Marinakis, “Virusten ben de etkilendim. Bir süre dışarıya, halk içine çıkmayacağım. Doktorların getirdiği sınırlamalara ve kurallara uyacağım. Tüm vatandaşlarımıza aynı tavsiyede bulunuyorum. Hepimize kısa sürede iyileşmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.