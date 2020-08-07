Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Büyük tehlike gelecek sezonda
07.08.2020 - 07:00 |

Büyük tehlike gelecek sezonda

UEFA Ülkeler Sıralaması’nda sezonu 11. tamamlayan Türkiye için zorluk önümüzdeki sezon yaşanacak.

Büyük tehlike gelecek sezonda
ABONE OL

Bu sezon ilk 10’a giremeyen Türkiye, buna karşın Avusturya’ya geçilmekten kurtularak 12. sıraya düşmedi. Sıralamada son 5 sezondaki puanların toplamı alınıyor. Bu yüzden 2015-16 sezonu puanları hesaplamanın dışında kalacak. O sezonda Türkiye’nin 6 bin 600, Avusturya’nın 3 bin 800 puanı vardı.

Türkiye şu an 33 bin 600’lük puanıyla, 32 bin 925 puanlık Avusturya’nın üzerinde... Ancak Türkiye hesaplamadan düşülecek sezonun avantajından mahrum olacak, dolayısıyla Türk takımları bu sezon rakip ülkeden daha iyi olmak zorunda kalacak.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bir sonraki sezon için bu kupaya katılma hakkını aynı zamanda ülke ligindeki sıralamasından da sağlamışsa, hak bir sonraki ülkeye, 11. sıraya geçiyor.

11. ülkenin takımı da ülke şampiyonunu direkt grup aşamasına gönderiyor. Ancak 12. için aynı durum geçerli değil. Dolasıyla Türkiye bir basamak daha gerilerse 2021-22’deki şampiyon Devler Ligi’ne gruplardan katılamayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak'ın ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Jose Sosa bombası! Süper Lig'deki yeni takımı...

PSG Lig Kupası Finali'nde Lyon'u Mağlup Etti

Erol Bulut: "Biz birlikte her şeyi başarırız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da limit 40 milyon Euro!
    Galatasaray'da limit 40 milyon Euro!
  2. Limitsiz gösteri
    Limitsiz gösteri
  3. Eddie Newton'ın referansı Şampiyonlar Ligi!
    Eddie Newton'ın referansı Şampiyonlar Ligi!
  4. Büyük tehlike gelecek sezonda
    Büyük tehlike gelecek sezonda
  5. Kopenhag’tan sihirli iş!
    Kopenhag’tan sihirli iş!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Montero için ikinci teklif

Montero için ikinci teklif

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Badou Ndiaye bombası

Transfer haberleri | Beşiktaş'tan Badou Ndiaye bombası

Wolves ve Basel tek golle turladı!

Wolves ve Basel tek golle turladı!

Son dakika | Kayserispor'da Prosinecki dönemi sona erdi

Son dakika | Kayserispor'da Prosinecki dönemi sona erdi

Sıradaki Haber