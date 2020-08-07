Büyük tehlike gelecek sezonda

Bu sezon ilk 10’a giremeyen Türkiye, buna karşın Avusturya’ya geçilmekten kurtularak 12. sıraya düşmedi. Sıralamada son 5 sezondaki puanların toplamı alınıyor. Bu yüzden 2015-16 sezonu puanları hesaplamanın dışında kalacak. O sezonda Türkiye’nin 6 bin 600, Avusturya’nın 3 bin 800 puanı vardı.

Türkiye şu an 33 bin 600’lük puanıyla, 32 bin 925 puanlık Avusturya’nın üzerinde... Ancak Türkiye hesaplamadan düşülecek sezonun avantajından mahrum olacak, dolayısıyla Türk takımları bu sezon rakip ülkeden daha iyi olmak zorunda kalacak.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bir sonraki sezon için bu kupaya katılma hakkını aynı zamanda ülke ligindeki sıralamasından da sağlamışsa, hak bir sonraki ülkeye, 11. sıraya geçiyor.

11. ülkenin takımı da ülke şampiyonunu direkt grup aşamasına gönderiyor. Ancak 12. için aynı durum geçerli değil. Dolasıyla Türkiye bir basamak daha gerilerse 2021-22’deki şampiyon Devler Ligi’ne gruplardan katılamayacak.

PSG Lig Kupası Finali'nde Lyon'u Mağlup Etti