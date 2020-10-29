ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Basketbol'da bir oyuncu ve bir teknik personelde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildi.Â

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Basketbol'un sosyal medya hesabÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamada, rutin taramalar dÄ±ÅŸÄ±nda gerekli gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine yapÄ±lan testlerde bir oyuncu ile bir teknik personelin Kovid-19 PCR test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Klinik ÅŸikayeti gÃ¶zlenmeyen oyuncu ile personelin izolasyon ve tedavi sÃ¼reÃ§lerinin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.