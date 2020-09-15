Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Büyükkarcı: Futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödedik
15.09.2020 - 11:09 | | İZMİR, (DHA) -

Büyükkarcı: Futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödedik

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödediklerini açıkladı...

Büyükkarcı: Futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödedik
ABONE OL

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk maçında 20 Eylül Pazar günü Isparta 32 Spor'a konuk olacak Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolculara geçen sezondan kalan tüm alacaklarını ödeyip moral dopingi yaptıklarını açıkladı.

Kulübün sosyal medya kanalındaki yayında verdiği sözü tuttuğunu belirten Büyükkarcı, yeni sezonda 3 branşta birden şampiyonluk yarışı vereceklerini belirterek, "Yeni sezon başlamadan futbolcularımızın geçmiş sezondan kalan tüm alacaklarını ödedik. Biz yönetim olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Sporcu kardeşlerimizden beklentimiz, armamıza layık bir mücadele ortaya koyup geçen sezon penaltı atışları sonucunda şanssız bir şekilde kaçırdığımız 2. Lig'e bu sezon direkt çıkmaları. Biz yönetim olarak bu hedef için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yeni sezonda futbol, basketbol ve voleybolda hedefimiz sezonu kupalarla kapatmak olacak" dedi.

Büyükkarcı: Futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödedik

 

 

Fatih Terim futbolcularla ayak tenisi oynadı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Büyükkarcı: Futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödedik
    Büyükkarcı: Futbolculara geçen sezonun tüm alacaklarını ödedik  
  2. Göztepe'de liderlik coşkusu
    Göztepe'de liderlik coşkusu
  3. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un acı kaybı
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un acı kaybı
  4. Bursasporlu taraftarlar şehitler için Somali'de su kuyusu açtırdı
    Bursasporlu taraftarlar şehitler için Somali'de su kuyusu açtırdı
  5. Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın 4 maç var
    Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın 4 maç var



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'in ilk haftasında 6 penaltı kararı çıktı

Süper Lig'in ilk haftasında 6 penaltı kararı çıktı

Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! 20 milyon euro...

Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! 20 milyon euro...

Son Dakika | Trabzonspor'da çifte sakatlık şoku!

Son Dakika | Trabzonspor'da çifte sakatlık şoku!

Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada

Son Dakika | Emre Kılınç, Başakşehir'e karşı sahada

Sıradaki Haber