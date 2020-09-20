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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)
20.09.2020 - 12:57 |

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)
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Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden ve lige iyi bir başlangıç yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Konuk Demir Grup Sivasspor ise ligin ilk haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuş ve lige kötü bir başlangıç yapmıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ilk haftanın yıldızı Oltan Karakullukçu sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemiyor.

Saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Bilal Gölen yapıyor. beINSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını Skorer'den takip edebilirsiniz...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Adolphe, Hasan, Kaan, Petrus, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Rashad

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Gradel, Yasin, Ninga, Yatabare

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor 2020-2021 Sezonu Formaları

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