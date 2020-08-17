Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak ile anlaştı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını belirtildi.

Geride kalan sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Kaan Kanak'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişti.

Emrah Başsan ile tekrar anlaştı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emrah Başsan ile tekrar anlaştı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçen futbolcumuz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu.