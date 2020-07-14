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Haberler1.Lig Haberleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig için son 90 dakikaya çıkıyor
14.07.2020 - 11:40 | | AA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig için son 90 dakikaya çıkıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Cesar GrupÜmraniyespor ile yapacakları maça ilişkin, "Şu an tek düşündüğümüz şey, bu maçı iyi bir sonuçla kapatmak ve sezon başından bu yana söylediğimiz, hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını şehrimize getirerek geri dönmemek üzere Süper Lig'e dönmek." dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig için son 90 dakikaya çıkıyor
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Hüseyin Üneş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından çıktıkları 5 karşılaşmanın 4'ünü kazandıklarını anımsattı.

Ligin 31. haftasında Adana Demirspor karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Üneş, "Ligde en ciddi rakiplerimizden olan Adana Demirspor ile içeride oynadığımız maçta istenmedik bir yol kazası oldu ama inancımız hiçbir zaman değişmedi. Biz Süper Lig'e Allah'ın izniyle taraftarımızın da desteğiyle çıkacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig için son 90 dakikaya çıkıyor

Üneş, 33. haftada oynadıkları Altay maçını kazanmanın çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Altay maçı şampiyonluk yolunda çok önemliydi. Bizim gibi direkt çıkma ve play-off iddiası olan ligin en dengeli takımlarından birini yenerek geri döndük. İki takım da ciddi anlamda maça hazırlandı ve Allah'a şükür kazanan biz olduk. Maçları değerlendirdiğimizde bir yılın emeği bizim açımızdan Altay maçına sıkıştı. Keşke daha önceden koparsaydık ve daha rahat İzmir'e gitseydik. Bu sadece bizim için değil rakiplerimiz için de geçerli bir durum. Dolayısıyla çok önemli bir maçtı."

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- "Tek düşündüğümüz şey, Süper Lig'e dönmek"

 

Ligde normal sezonun son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edeceklerini söyleyen Üneş, şöyle devam etti:

"Altay maçında galibiyet dışındaki diğer iki sonuç bizi ciddi anlamda çok üzecekti. Belki play-off'a kalacaktık, şimdi de durum net olmasa da bugün ilk ikinin içindeyiz. Sadece bir maçımız kaldı ve oynanmamış maç kazanılmamıştır. Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Şu an tek düşündüğümüz şey, bu maçı iyi bir sonuçla kapatmak ve sezon başından bu yana söylediğimiz, hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını şehrimize getirerek geri dönmemek üzere Süper Lig'e dönmek."

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- "Önümüzde 90 dakika var"

 

Taraftarların sezon başından bu yana desteğini sürdürdüğünü ifade eden Üneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız her zaman bizim yanımızda, hepsine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bizi yenip giden takım şampiyonluk havasında karşılandı ama liderliği 3 gün sürdü. Halihazırda önümüzde 90 dakika var. Geçmişte birçok şampiyonluk son dakikalarda gitmiştir ve Süper Lig'de de bunun örnekleri var. Her şeyi tadında bırakacağız, çünkü daha şampiyon olmadık. Ben sezon başında da söyledim bugün de söylüyorum, biz şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız."

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