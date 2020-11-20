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20.11.2020 - 15:06 |

Buz hokeyinde liglere ara verildi

Buz hokeyinde KadÄ±nlar Ligi ve Intercity SÃ¼per Ligi'ne ara verildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Buz hokeyinde liglere ara verildi
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Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda KadÄ±nlar Ligi ve Intercity SÃ¼per Ligi'ne 5 AralÄ±k 2020 tarihine kadarÂara verildiÄŸi belirtildi.Â AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen baÅŸkan Halit Albayrak, "UluslararasÄ± Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m kategorilerdeki dÃ¼nya ÅŸampiyonalarÄ±nÄ± Kovid-19 nedeniyle iptal ettiÄŸini duyurdu. Son gÃ¼nlerde erkek takÄ±mlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z testlerde sporcu, antrenÃ¶r ve yÃ¶neticilerimizdeki vaka artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle bu kararÄ± aldÄ±k ve tedbiren kadÄ±n ligimize de ara veriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Albayrak, yaÅŸanan geliÅŸmeler doÄŸrultusunda sporcu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zeterek kararlar almaya devam edeceklerini kaydetti.Â 

Buz hokeyinde liglere ara verildi

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