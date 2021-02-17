17.02.2021 - 11:33 | | AA
Buz Pateni Federasyonu Başkanı Özdemir çevrim içi toplantı düzenledi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Merkez Hakem Kurulu, hakemler ve teknik uzmanlar ile çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Katılımcıların talep ve isteklerinin alındığı toplantıda gündemdeki konu ve hedefler değerlendirildi.