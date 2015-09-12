Ç.Rize çıkış peşinde...

Lige 1 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 5 puanla başlayan yeşil mavililer sahasında önce Medicana Sivasspor'u, ardından da Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor iki maçtan 6 puan bekliyor. Bu yıl ligde üst sıraları hedefleyen yeşil mavililer, sezon sonun da puan cetvelinde Avrupa Kupalarına katılmayı sağlayacak bir sırada yer almanın hesaplarını yapıyor.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Rakiplerinin gücünü bildiklerini ifade eden Ferah, "Sahamızda üst üste iki maç oynama avantajımız var. Bu avantajımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Alacağımız 6 puan gelecek haftalar için bize daha güç katacaktır. Taraftarımızın önünde oynayacağımız maçlarda rakiplerimiz karşısında üstün bir oyun sergileyerek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Teknik heyet ve futbolcularımızda Sivasspor maçı lige verilen arada iyi hazırlandı. Sahadan istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi.