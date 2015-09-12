Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Ç.Rize çıkış peşinde...
12.09.2015 - 11:43 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, DHA

Ç.Rize çıkış peşinde...

Çaykur Rizespor, Medicana Sivasspor'u yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Ç.Rize çıkış peşinde...
ABONE OL

Lige 1 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 5 puanla başlayan yeşil mavililer sahasında önce Medicana Sivasspor'u, ardından da Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor iki maçtan 6 puan bekliyor. Bu yıl ligde üst sıraları hedefleyen yeşil mavililer, sezon sonun da puan cetvelinde Avrupa Kupalarına katılmayı sağlayacak bir sırada yer almanın hesaplarını yapıyor.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Rakiplerinin gücünü bildiklerini ifade eden Ferah, "Sahamızda üst üste iki maç oynama avantajımız var. Bu avantajımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Alacağımız 6 puan gelecek haftalar için bize daha güç katacaktır. Taraftarımızın önünde oynayacağımız maçlarda rakiplerimiz karşısında üstün bir oyun sergileyerek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Teknik heyet ve futbolcularımızda Sivasspor maçı lige verilen arada iyi hazırlandı. Sahadan istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber