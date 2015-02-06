Ç.Rize taraftarına 'Beşiktaş' çağrısı

Pazar günü Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi ev sahibi takım taraftarları satışa çıkan biletleri almaya başladı. Çaykur Rizespor, Passolig Kart sayısında 10 bin barajını geçtiği hafta Beşiktaş’ı ağırlarken, kulüp de taraftarlarını bu zorlu maçta tribünler de görmek istediğini belirtti.

Passolig Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Kazancı da müsabakanın önemine dikkat çekerken, Rizespor’a gönülverenlerin Türkiye’nin en renkli taraftarları olduğu söyledi.

Kazancı, “Hafta içinde Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı Türkiye Kupası mücadelesinde çok iyi ağırladı. Biz futbol seyircisini tribünlerde görmek istiyoruz. Rizespor taraftarı takımını her zaman iyi bir şekilde desteklemiştir. Taraftarlar hem Passolig internet sitesi hem de stadyum çevresindeki gişelerden biletlerini temin edebilir. Maç günü çok yoğunluk olacağı için şimdiden biletlerini almalarında fayda var. Bununla birlikte hala Rizespor Passolig Kartı’nı almamış taraftarlar da şimdiden karta başvurabilir, kart ellerine ulaşmasa bile 'Geçici Pass Kart'larıyla biletlerini yükleyerek maça girebilirler” dedi.

Kazancı konuşmasında önemli bir konunun da altını çizerek, “Taraftarlar biletlerini, internetten, stadyum gişesinden, şehir merkezindeki Passolig standından ya da şehirde 12 noktada bulunan N Kolay merkezlerinden satın alabileceğini” belirtti.

ÇAYKUR RİZESPOR TARAFTARA GÜVENİYOR

Ligin ilk yarısı sona ermeden önce liderlik koltuğunu bırakmayan, ancak yaşadığı puan kaybıyla ikinci sıraya gerileyen Beşiktaş, bu zorlu deplasmandan üç puan almanın hesaplarını yaparken, Çaykur Rizespor da Hikmet Karaman yönetiminde ikinci yarıda fırtına gibi esmenin yollarını arıyor. Siyah-beyazlıları devirerek şampiyonluk adaylarının en güçlüsünden puan alıp, kalitesini göstermenin peşindeki Rizespor, taraftar desteğine de güveniyor.

Hikmet Karaman ile Süper Lig’in ikinci yarısında yepyeni bir sayfa açan Çaykur Rizespor, Beşiktaş’a büyük jest yapmıştı.

Türkiye Kupası’nda perşembe akşamı Çaykur Rizespor’a konuk olan Beşiktaş'ın, pazar günü yine aynı takımla deplasmanda oynayacağı lig maçı için bu kentte kalmayı kararlaştırmasının ardından ev sahibi ekipten büyük jest gelmişti. Rizespor’un teknik patronu Hikmet Karaman’ın, kupanın ardından çalışmalarını bu şehirde sürdürüp ekstra seyahat yorgunluğu yaşamadan hafta sonundaki mücadeleye hazırlanmayı planlayan takıma, kulübün tesislerini kullanma önerisini sunduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Rize cephesine teşekkür eden Beşiktaş Yönetimi’nin, teklifi memnuniyetle kabul etmişti.