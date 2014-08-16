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16.08.2014 - 12:54 |

Ç.Rize'de Ali Adnan takımdan ayrı çalıştı

Çaykur Rizespor, 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı.

Ç.Rize'de Ali Adnan takımdan ayrı çalıştı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına Rize'de başladı.

Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli Lualua, Liban Abdi, Kweuke, Sylwestre ve kaleci Serkan Kırıntılı katılmadı. Ali Adnan ve Tevfik Köse takımdan ayrı çalıştı.

Futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Karadeniz ekibi, idmanın son bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-mavili ekip günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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