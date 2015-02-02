Ç.Rize'den iki misli prim!

Gençlerbirliği ile çok kritik bir maç oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını ifade eden Başkan Kalkavan, futbolcularını ortaya koydukları mücadele nedeniyle kutladığını söyledi. Başkan Kalkavan, şöyle devam etti:

"İlk devre bana göre hatasız bir futbol oynadık. Gençlerbirliği bu ligin iyi takımları arasında yer alıyor. Özellikle iç sahada çok başarılı sonuçlar alan bir ekip. Deplasmanda ilk devre akıllı, ikinci devre kontrollü bir oyun ortaya koyduk. Sezon sonunda bu maçtan alınan 3 puanın önemini daha iyi anlayacağız. Sevinçliyiz. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağız. 10 bin lira olan galibiyet primini soyunma odasında yanlarına gidip 20 bin olarak açıkladım. Hepsine helal olsun. Güzel bir galibiyet aldık."

"FAYDALI OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

Transfer yapmış olmak için transfer yapmayacaklarını ifade eden Başkan Kalkavan,bu konuda şunları söyledi:

"Bu konuda teknik heyette bize destek veriyor. Gönderirken büyük zararlar çekiyoruz. Özellikle devre arasında oyuncu almak kolay değil. Tek transfer Obraniak oldu ve çok kaliteli bir oyuncu. Fazla transfer bazen zarar veriyor. Geçen sene 9 transfer yaptık ancak sadece Lualua ile Ümit ve Deniz katkı verdi. Son 24 saat içinde bir transfer için uğraşıyoruz, Almanya'dan haber bekliyoruz. Bu olursa kadromuzda yer alan bir yabancı oyuncumuzu donduracağız. Faydalı adam almak istiyoruz."

"DOST KULÜP BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAĞIZ"

Kupada önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Başkan Kalkavan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kupada kendi sahamızda oynayacağız. Kayserispor'da, Fenerbahçe'de gelse fark etmez. Görüntüde Beşiktaş-Fenerbahçe oynayacak gibi. Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile dört günde 2 maç yapacağız. Onları çok iyi ağırlayacağız. Bizim tesisleri kullanacaklar. Dost kulüp Beşiktaş'ı evimizde ağırlamak onur verici olacak. Sahada ne olur, bunu da hep beraber göreceğiz."